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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei in der Marktstraße Hüsten

Arnsberg (ots)

Am 19.04.2026 gegen 03:30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf eine Schlägerei in der Marktstraße aufmerksam. Etwa acht bis zehn Personen waren beteiligt. Bei Erkennen des Streifenwagens flüchteten mehrere Beteiligte. Drei Verletzte und ein möglicher Tatverdächtiger blieben vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen in einen Streit. Aus dem Streit entwickelte sich eine Schlägerei, bei der ein 66-jähriger Mann mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen wurde. Der Mann blutete in Gesicht und am Kopf. Ein 43-Jähriger wurde durch Schläge verletzt. Die Personalien eines 20-jährigen Tatverdächtigen wurden aufgenommen. Der Mann gab eine Beteiligung an der Schlägerei zu. Bisher ist nicht bekannt, warum die beiden Personengruppen in den Streit gerieten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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