Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg

Marsberg (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026, um 16:43 Uhr, kam es in der Markusstraße in Marsberg-Beringhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 12-jähriger Junge aus Marsberg befuhr die Markusstraße mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung der Bundesstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Junge und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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