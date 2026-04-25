Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt (Zeugenaufruf)

Tödliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der B 27 erlitten. Der 21-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit einer Triumph Speed Triple auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der Krad-Lenker im Bereich der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und kollidierte hierbei mit dem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Mazda CX 30 eines 18-Jährigen. Beim anschließenden Sturz zog sich der 21-Jährige schwerste Verletzungen zu, welchen er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallörtlichkeit erlag. Der Mazda-Fahrer sowie seine 18-jährige Beifahrerin erlitten infolge des Unfalles einen leichten Schock und wurden vor Ort medizinisch betreut. In die verkehrspolizeilichen Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Gutachter einbezogen. Zur Bergung der beiden Fahrzeuge war ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B 27 in Richtung Tübingen bis 17 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde durch die zuständige Straßenmeisterei eingerichtet. Die Feuerwehr befand sich mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden.

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