Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Trunkenheitsfahrten; Auseinandersetzungen; Einbruch; Verkehrsunfälle; Brände; Sexuelle Belästigung

Reutlingen (ots)

Wohnungsdurchsuchung nach Trunkenheitsfahrt

Wegen mehrerer Delikte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Samstagabend gegen einen 46-Jährigen, nachdem dieser zunächst vor einem Supermarkt in der Emil-Adolff-Straße mehrere Passanten angepöbelt hatte. Durch die verständigte Polizei konnte der Mann gegen 20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem Supermarktparkplatz erkannt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann erheblich alkoholisiert war und keine Fahrerlaubnis für den Roller besitzt. Der 46-Jährige verhielt sich im Verlauf der Kontrolle zunehmend aggressiv, so dass ihm die Beamten Handschließen anlegen mussten. Die anschließende Durchsuchung der Person führte zum Auffinden eines Schlagstocks sowie eines Pfeffersprays. Weiter wurde Betäubungsmittel aufgefunden, weshalb auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft die Wohnung des Beschuldigten durchsucht wurde. Hierbei konnten weitere Betäubungsmittel sowie vermeintliche Hehlerware sichergestellt werden. Nach Durchführung einer Blutentnahme und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige auf freien Fuß entlassen.

Pliezhausen (RT): Schlägerei unter Festbesuchern

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei am Samstagabend auf den Marktplatz ausgerückt. Gegen 20.30 Uhr gerieten mehrere Besucher einer Veranstaltung zunächst in Streit, in dessen Folge drei Jugendliche von mehreren bislang unbekannten Personen mit Faustschlägen und Tritten angegriffen wurden. Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren erlitten hierbei leichte Verletzungen und mussten nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die unbekannten Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen.

Bad Urach (RT): Bei Einbruch Bargeld entwendet

In die Räumlichkeiten einer Firma in der Burgstraße sind in der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Samstag, 06.30 Uhr, bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Kriminellen verschafften sich zunächst über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Gebäude. Auf der Suche nach Stehlenswertem durchwühlten sie anschließend mehrere Schränke in den Büroräumen und öffneten mit einem Winkelschleifer gewaltsam einen Tresor. Aus diesem entwendeten sie Bargeld. Das Polizeirevier Metzingen hat unter Hinzuziehung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Münsingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der Seeburger Steige zugezogen. Der 59-Jährige befuhr gegen 8.15 Uhr mit seiner BMW die Bundesstraße 465 von Münsingen kommend in Richtung Bad Urach und überholte im Bereich einer langgezogenen Linkskurve zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Nachdem er den Überholvorgang bereits abgeschlossen hatte, kam der Krad-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Randstein, bevor er sich überschlug. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 59-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Münsingen (RT): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Böttingen und Magolsheim ereignet. Der 51-jährige Fahrer einer Triumph Speed Triple befuhr kurz vor 17 Uhr die Landesstraße 230 von Böttingen kommend in Richtung Magolsheim und kam in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor Magolsheim aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit der Schutzplanke und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallörtlichkeit wurde der 51-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad wurde stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war eine 22-Jährige, die am frühen Samstagmorgen auf der Reutlinger Straße Beamten der Verkehrspolizei aufgefallen ist. Nachdem die Frau gegen 01.50 Uhr mit einem platten Reifen an deren Streifenwagen vorbeifuhr, wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Außerdem stellten die Beamten frische Beschädigungen am Mercedes der Frau fest. In der unweit entfernten Hegelstraße konnte schließlich die dazugehörige Unfallstelle ausfindig gemacht werden. Offenbar war die 22-Jährige zuvor mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte zunächst mit dem Bordstein und überfuhr noch ein Verkehrszeichen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die Frau musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen, zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Mössingen (TÜ): Betrunkener Radfahrer

Ein S-Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Sturz am frühen Sonntagmorgen ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zugezogen. Der 30-Jährige befuhr gegen 00.45 Uhr die Reutlinger Straße in Richtung Ortsmitte Öschingen und wollte über einen Bordstein auf den Gehweg fahren. Hierbei stürzte der Radfahrer zu Boden. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille ergeben hatte, musste eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Albstadt (ZAK): Größerer Polizeieinsatz nach Körperverletzung

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Samstagabend im Stadtteil Ebingen gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 21.20 Uhr in der Straße Kirchengraben zunächst zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 42-jährigen Mannes. Demnach wurde der Geschädigte unvermittelt von einem 17-Jährigen angegriffen, welcher zuvor als Mitfahrer aus einem vorbeifahrenden Pkw VW Touran ausgestiegen war. Hierbei soll der Jugendliche dem 42-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin er zu Boden stürzte. Der bislang unbekannte VW-Fahrer versuchte den 17-Jährigen von weiteren Handlungen abzuhalten, dennoch gelang es diesem mit Fußtritten auf den am Boden liegenden Mann einzuwirken. Nach dem Eintreffen der ersten Polizeistreifen konnte der Aggressor festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Allerdings eilten mehrere Familienangehörige herbei und störten die polizeilichen Maßnahmen teilweise so massiv, dass dem Vater des 17-Jährigen kurzzeitig Handschließen angelegt werden mussten. Erst nach der Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte konnte die Lage nach und nach beruhigt werden. Der 42-Jährige erlitt durch den Angriff eine Kopfverletzung und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige gab sich weiterhin äußerst renitent und musste schließlich aufgrund seines Verhaltens in eine psychiatrische Jugendeinrichtung gebracht werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Haigerloch (ZAK): Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagvormittag, um kurz nach 10 Uhr, zu einem Wohngebäude in der Quellenstraße in Bad Imnau ausgerückt. Zuvor hatte ein aufmerksamer Bewohner einen ausgelösten Rauchmelder in der darunterliegenden Wohnung bemerkt und den Notruf gewählt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Herdplatte in der Küche der derzeit unbewohnten Wohnung eingeschaltet war und ein darauf liegendes Holzbrett zu glosten begonnen hatte. Zu einem Brand mit offenen Flammen kam es glücklicherweise nicht. Das Brett wurde von der Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, ins Freie verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Schömberg (ZAK): Rasentraktor in Brand geraten

Ein brennender Rasentraktor hat am Samstagmittag gegen 13 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Lembergstraße geführt. Nach bisherigen Erkenntnissenn geriet der Aufsitzmäher kurz nach dem Start vermutlich infolge eines technischen Defektes in Brand und wurde von der Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt war, gelöscht. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Schömberg (ZAK): Junge Frauen sexuell belästigt

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und einer exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen zwei Männer, nachdem sie am Samstagabend gegen 19.45 Uhr am Stausee unsittlich aufgefallen sind. Die beiden erheblich alkoholisierten Beschuldigten im Alter von 42 und 22 Jahren sowie zwei weitere Begleiter sprachen zunächst im Uferbereich vier junge Frauen aufdringlich an. Die Frauen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren lehnten den Kontakt jedoch ab, woraufhin sich die Männergruppe pöbelnd entfernte. Der 42-Jährige drehte sich hierbei zu den Geschädigten um, entblößte sein Glied und urinierte in deren Richtung. Die Störer trafen in der Folge auf zwei junge Frauen, welche im Bereich der Stauseestraße auf einer Parkbank saßen. Nachdem sie die beiden 17-Jährigen ebenfalls aufdringlich angesprochen hatten, küsste der 22-Jährige einer der Beiden unvermittelt auf die Wange. Durch die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnten die Männer im Rahmen der Fahndung festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Beschuldigten auf freien Fuß entlassen.

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