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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Umfangreiche Absperrmaßnahmen aufgrund Bombenentschärfung bei Gomadingen (Kreis Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe mussten am Montag mehrere Straßen sowie eine Bahnlinie rund um das Haupt- und Landgestüt Marbach gesperrt werden. Im Rahmen von Such- und Baggerarbeiten wurde auf dem Gelände des Landgestüts eine 250 kg schwere Bombe des 2. Weltkriegs amerikanischer Herkunft aufgefunden. Zur Entschärfung rückten Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Regierungspräsidiums Stuttgart an. Hierzu musste das Gelände des Gestüts evakuiert werden. Betroffen waren hiervon 27 Personen und 33 Pferde. Weiterhin mussten die L 249 von Gomadingen und Dapfen her sowie die L 247 von Grafeneck aus ab etwa zehn Uhr gesperrt werden. Hierzu kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Unterstützung vor Ort. Von der Sperrung war weiterhin die Bahntrasse der "Schwäbischen Albbahn" betroffen. Nach der Entschärfung, die 15 Minuten andauerte, konnten kurz nach zwölf Uhr alle Sperrungen aufgehoben werden und die Mitarbeiter des Gestüts sowie die Pferde zurückkehren. Vorsorglich war auch die Feuerwehr an den Einsatzort ausgerückt. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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