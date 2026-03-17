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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lehe - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B70

Lehe (ots)

Am Dienstag, 17. März 2026, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der B70 in Lehe in Höhe der Straße "Zum Block" zu einem tragischen Verkehrsunfall.

Ein 90-jähriger Fahrradfahrer beabsichtigte, die Bundesstraße zu überqueren. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen aus Richtung Dörpen kommenden Lkw eines 54-jährigen Fahrers. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Lkw-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 90-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte verstarb er noch an der Unfallstelle.

Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Notfallseelsorger sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die B70 war bis etwa 14:20 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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