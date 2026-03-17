Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Bushaltestelle beschädigt
Haren (ots)
Zwischen Freitag, 27. Februar 2026, 06:00 Uhr, und Freitag, 13. März 2026, 11:50 Uhr, kam es an der Tinner Hauptstraße in Haren (Ortsteil Tinnen) zu einer Sachbeschädigung.
Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Scheiben der Bushaltestelle "Tinnen/Lohesch", an denen Risse festgestellt wurden.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
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