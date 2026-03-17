Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Bushaltestelle beschädigt

Haren (ots)

Zwischen Freitag, 27. Februar 2026, 06:00 Uhr, und Freitag, 13. März 2026, 11:50 Uhr, kam es an der Tinner Hauptstraße in Haren (Ortsteil Tinnen) zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Scheiben der Bushaltestelle "Tinnen/Lohesch", an denen Risse festgestellt wurden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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