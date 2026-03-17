Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Salzbergen - Trickdiebstahl aus Pkw
Salzbergen (ots)
Am Dienstag, 17. März 2026, gegen 09:45 Uhr, kam es auf der Schüttorfer Straße in Salzbergen zu einem Trickdiebstahl.
Eine 71-jährige Autofahrerin war in Richtung Schüttorf unterwegs, als etwa 300-400 Meter hinter der Ampelkreuzung Ahlder Damm/Mühlendamm ein vorausfahrender Pkw anhielt und ein Mann ausstieg. Dieser brachte die Frau zum Anhalten, öffnete die Beifahrertür und zeigte ihr Zettel mit fremdsprachigem Text, um sie abzulenken.
Als die Geschädigte den Mann aufforderte, das Fahrzeug zu verlassen, kam dieser dem nach und entfernte sich. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche auf dem Beifahrersitz entwendet wurde.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
männlich
ca. 175-180 cm groß
kurze schwarze Haare
leichter Bart
dunkler Teint
dunkel gekleidet
Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen bzw. schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
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