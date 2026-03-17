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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Außenspiegel beschädigt

Schüttorf (ots)

Zwischen Samstag, 14. März 2026, 23:45 Uhr, und Sonntag, 15. März 2026, 01:30 Uhr, kam es in der Industriestraße in Schüttorf zu einer Sachbeschädigung.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den linken Außenspiegel eines abgestellten BMW 3er, der rechts neben dem Eingang einer Diskothek geparkt war.

Ob der Schaden durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug oder durch eine vorsätzliche Handlung (z. B. Abtreten des Spiegels) entstanden ist, ist derzeit unklar.

Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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