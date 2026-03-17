Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Reifenbrand an Sattelzug sorgt für stundenlange Sperrung der B403

Bad Bentheim (ots)

Am Montag, 16. März 2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der B403 in Fahrtrichtung Bad Bentheim, kurz hinter der Anschlussstelle Bad Bentheim/Nordhorn, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen platzte während der Fahrt ein Reifen am Sattelauflieger eines Sattelzugs. Der 59-jährige Fahrer setzte seine Fahrt zunächst langsam fort, da ein sofortiges sicheres Anhalten nicht möglich war. In der Folge kam es durch die Weiterfahrt mit dem beschädigten Reifen zu einer starken Hitzeentwicklung, wodurch der Reifen schließlich in Brand geriet.

Der Fahrer bemerkte die Flammen, stoppte das Fahrzeug und ein weiterer Verkehrsteilnehmer verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf die Sattelzugmaschine sowie die Ladung aus Holzstämmen verhindern.

Die Sattelzugmaschine blieb unbeschädigt, die Ladung wurde lediglich teilweise verrußt. Am Sattelauflieger entstand jedoch Sachschaden, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war.

Für die Dauer der Löscharbeiten und der Bergung musste die B403 mehrere Stunden voll gesperrt werden. Erst gegen 19:35 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

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