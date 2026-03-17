Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Pkw beschädigt, Zusammenhang zu Automatenaufbrüchen wird geprüft

Schüttorf (ots)

Zwischen Sonntag, 15. März 2026, 20:00 Uhr, und Montag, 16. März 2026, 06:30 Uhr, kam es an der Ladestraße in Schüttorf zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.

Bislang unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe eines Pkw ein und versuchten, in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug, entwendet wurde nichts.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zu den zuvor gemeldeten Aufbrüchen von Snackautomaten am Bahnhof besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

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