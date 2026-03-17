Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Snackautomaten am Bahnhof aufgebrochen

Schüttorf (ots)

Zwischen Sonntag, 15. März 2026, 20:00 Uhr, und Montag, 16. März 2026, 06:15 Uhr, kam es am Bahnhof in Schüttorf an der Ladestraße zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter brachen zwei Snackautomaten auf und entwendeten daraus diverse Produkte. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

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