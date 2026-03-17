POL-EL: Wietmarschen - Illegale Entsorgung von 40 Autoreifen - Zeugen gesucht

Beesten (ots) - Am Montag, 16. März 2026, gegen 11:25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 324 zwischen Beesten und Spelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Fahrer war mit einer Zugmaschine und Gülleanhänger in Richtung Spelle unterwegs, als das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn in die Berme geriet. In der Folge kippte das gesamte Gespann auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer ...

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