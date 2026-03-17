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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Illegale Entsorgung von 40 Autoreifen - Zeugen gesucht

POL-EL: Wietmarschen - Illegale Entsorgung von 40 Autoreifen - Zeugen gesucht
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Wietmarschen (ots)

Im Zeitraum von Montag, 02.03.2026, 00:30 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 16:19 Uhr, haben unbekannte Täter in der Straße Markenkoppel illegal Autoreifen entsorgt. Dabei wurden etwa 40 Altreifen verschiedenster Modelle und Größen in einem Wassergraben abgelegt. Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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