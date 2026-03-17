Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen - Illegale Entsorgung von 40 Autoreifen - Zeugen gesucht
Wietmarschen (ots)
Im Zeitraum von Montag, 02.03.2026, 00:30 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 16:19 Uhr, haben unbekannte Täter in der Straße Markenkoppel illegal Autoreifen entsorgt. Dabei wurden etwa 40 Altreifen verschiedenster Modelle und Größen in einem Wassergraben abgelegt. Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
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