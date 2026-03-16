Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Emsland

Grafschaft Bentheim

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Lingen / Essen / Velbert (ots)

Durchsuchungen und Festnahmen in Nordrhein-Westfalen: Polizei stoppt mutmaßlich organisierten Fahrraddiebstahl

Seit spätestens August 2025 stieg die Anzahl der Diebstahlstaten von Pedelecs der Marke Gazelle im Landkreis Emsland und der Grafschaft Bentheim auffällig. Die Pedelecs wurden bei Tag in belebten Fußgängerzonen und Innenstadtbereichen entwendet. Täterhinweise lagen aufgrund des professionellen Vorgehens zunächst nicht vor.

"Wir hatten es hier mit einer professionell agierenden Tätergruppierung zu tun, die unsere Region in der Vergangenheit immer wieder und wohl ausschließlich mit dem Ziel der Straftatenbegehung aufgesucht hat. Es ist gut, dass diesem kriminellen Treiben nun ein Ende gesetzt werden konnte.", so Kriminaldirektor Martin Lammers.

Nachdem in einem entwendeten Pedelec ein durch den Eigentümer installierter GPS-Sender in Essen geortet werden konnte, war es möglich, erste Verbindungen zu den ausführenden Tätern zu erlangen. Durch umfangreiche Ermittlungen der Ständigen Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim unter Federführung der Abteilung für Organisierte Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist es gelungen, insgesamt vier Beschuldigte zu ermitteln.

Am Mittwoch, den 11.März 2026, konnten umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in Essen (Ruhr) und Velbert durchgeführt werden. Zwei Beschuldigte konnten festgenommen werden. Ein weiterer Beschuldigter ist derzeit flüchtig. Gegen eine andere Beschuldigte wird weiter ermittelt.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen stehen zwei polnische Staatsangehörige im Verdacht, insgesamt mehr als 75 Pedelecs der Marke Gazelle entwendet zu haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 300.000,00 Euro. Ein weiterer polnischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, als Teil der Bande eine Fälscherwerkstatt für Pedelecs eingerichtet zu haben. So soll dieser die Rahmennummern der entwendeten Pedelecs getauscht haben. Zudem soll er gefälschte Ankaufsrechnungen sowie Fahrradpässe erstellt haben. Gegen ihn wird daher auch wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung ermittelt.

Bei den Durchsuchungen konnten sieben Pedelecs der Marke Gazelle, gestohlene Fahrradcomputer, Fahrradzubehör, gefälschte Rahmennummern-Etiketten, gefälschte Ankaufsrechnungen für Pedelecs und weitere Beweismittel, insbesondere digitale Datenträger und handschriftliche Aufzeichnungen aufgefunden werden, welche die bestehende Verdachtslage erhärten. Die aufgefundenen Pedelecs konnten Diebstahlstaten vom 09.03. und 10.03.2026 in Lingen, Wesel, Bocholt und Borken zugeordnet und herausgegeben werden.

Die festgenommenen Beschuldigten wurden dem Haftrichter in Lingen bzw. Osnabrück vorgeführt, der noch am selben Tage die Untersuchungshaft anordnete.

"Die konsequente strafrechtliche Verfolgung bandenmäßig begangener Eigentumsdelikte ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Polizei konnten in diesem Verfahren wichtige Beweismittel gesichert und Haftbefehle erwirkt werden", so Bernard Südbeck, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

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