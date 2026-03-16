Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Baustellenlager aufgebrochen

Nordhorn (ots)

Zwischen Donnerstag, 12. März 2026, 16:15 Uhr und Freitag, 13. März 2026, 07:00 Uhr wurden auf einer Baustelle am Stadtgrund in Nordhorn Baumaschinen aus einem Lagerraum entwendet.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter 05921/3090 zu melden.

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