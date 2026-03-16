Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Baustellenlager aufgebrochen
Nordhorn (ots)
Zwischen Donnerstag, 12. März 2026, 16:15 Uhr und Freitag, 13. März 2026, 07:00 Uhr wurden auf einer Baustelle am Stadtgrund in Nordhorn Baumaschinen aus einem Lagerraum entwendet.
Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.500 Euro.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
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