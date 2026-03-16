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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Gülle-Gespann kippt um: Fahrer leicht verletzt

Beesten (ots)

Am Montag, 16. März 2026, gegen 11:25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 324 zwischen Beesten und Spelle zu einem Verkehrsunfall.

Ein 52-jähriger Fahrer war mit einer Zugmaschine und Gülleanhänger in Richtung Spelle unterwegs, als das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn in die Berme geriet. In der Folge kippte das gesamte Gespann auf die rechte Fahrzeugseite.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei waren vor Ort im Einsatz. Für die Bergung des Gespanns wurde ein Spezialkran angefordert, weshalb die K324 für mehrere Stunden teilweise voll gesperrt bleibt.

Neben Schäden am Gespann wurde auch die Berme der Kreisstraße beschädigt. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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