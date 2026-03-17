Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Kabeldiebstahl aus Rohbau

Dörpen (ots)

Zwischen Dienstag, 2. Dezember 2025, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 6. März 2026, 16:00 Uhr, kam es in Dörpen an der Hermann-Schmitz-Straße zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem unbewohnten Rohbau rund 300 Meter Kabel. Die Kabel hingen von der Decke herab und wurden durch die Täter abgeschnitten.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell