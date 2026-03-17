Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zigarettenautomat beschädigt

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Montag, 16. März 2026, zwischen 00:20 Uhr und 00:30 Uhr, kam es in Haselünne an der Straße "Am See" zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter versuchten, einen Zigarettenautomaten mittels eines mutmaßlichen Knallkörpers zu öffnen. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt, blieb jedoch verschlossen, sodass es vermutlich zu keiner Beute kam.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

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