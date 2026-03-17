Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - verkehrsunfallflucht in der Baltrumer Straße - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern kam es in der Baltrumer Straße in Papenburg zwischen 08:00 Uhr und 13:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau hatte ihren silbernen Opel Corsa in einer Parkbucht abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter touchierte das geparkte Fahrzeug auf bislang ungeklärte Weise und verursachte dabei einen Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

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