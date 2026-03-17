PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf dem Carré Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern im Zeitraum von 07:50 bis 17:50 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Carré Parkplatz in Papenburg. Hier fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten grauen Mercedes, sodass am Kotflügel hinten rechts ein Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wende sich bitte an die Polizei Papenburg, Tel.: 04961/9260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 10:54

    POL-EL: Papenburg - verkehrsunfallflucht in der Baltrumer Straße - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Gestern kam es in der Baltrumer Straße in Papenburg zwischen 08:00 Uhr und 13:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau hatte ihren silbernen Opel Corsa in einer Parkbucht abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter touchierte das geparkte Fahrzeug auf bislang ungeklärte Weise und verursachte dabei einen Sachschaden an der rechten ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 09:01

    POL-EL: Bad Bentheim - Reifenbrand an Sattelzug sorgt für stundenlange Sperrung der B403

    Bad Bentheim (ots) - Am Montag, 16. März 2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der B403 in Fahrtrichtung Bad Bentheim, kurz hinter der Anschlussstelle Bad Bentheim/Nordhorn, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte während der Fahrt ein Reifen am Sattelauflieger eines Sattelzugs. Der 59-jährige Fahrer setzte seine Fahrt zunächst ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 09:01

    POL-EL: Schüttorf - Pkw beschädigt, Zusammenhang zu Automatenaufbrüchen wird geprüft

    Schüttorf (ots) - Zwischen Sonntag, 15. März 2026, 20:00 Uhr, und Montag, 16. März 2026, 06:30 Uhr, kam es an der Ladestraße in Schüttorf zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Bislang unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe eines Pkw ein und versuchten, in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich keine Wertgegenstände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren