Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf dem Carré Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern im Zeitraum von 07:50 bis 17:50 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Carré Parkplatz in Papenburg. Hier fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten grauen Mercedes, sodass am Kotflügel hinten rechts ein Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wende sich bitte an die Polizei Papenburg, Tel.: 04961/9260.

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