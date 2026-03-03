Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Ehepaar schädigt Jobcenter Lahr um mehr als 70.000 Euro

Offenburg.Lahr (ots)

Bewährungsstrafen für Täterin und Täter nach Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach

Von April 2020 bis Oktober 2023 hatte ein Ehepaar aus der Ortenau als sogenannte Bedarfsgemeinschaft mehr als 70.000 Euro an Grundsicherungsleistungen vom Jobcenter Lahr bezogen. Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach hatten jedoch festgestellt, dass die Frau und der Mann während des gesamten Leistungszeitraums in keinem der Anträge angegeben hatten, dass sowohl sie als auch er ein gutgehendes Gewerbe betrieben und damit gemeinsam Einkünfte von mehr als 270.000 Euro erzielt hatten. Ihre unternehmerischen Aktivitäten hatten sie damit verschleiert, dass die Frau die Bezahlungen für ihre verkaufte Damenbekleidung, welche sie nur über eine Social Media-Plattform angeboten hatte, in bar oder aber über Konten, welche auf Namen von Familienmitgliedern liefen, abgewickelt hatte. Der Mann war angeblich bei seinem Bruder angestellt, der aber sein Dienstleistungsunternehmen nur zum Schein geführt hatte, verantwortlicher Geschäftsführer war er selbst. Die Staatsanwaltschaft Offenburg erhob auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse der Zöllner Anklage zum Amtsgericht Offenburg. Dieses verurteilte die beiden Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Betrugs in acht Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, jeweils ausgesetzt zur Bewährung für eine Dauer von drei Jahren. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung der betrügerisch erlangten Beträge aus dem Vermögen der beiden Angeklagten an.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell