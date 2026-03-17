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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Kofferbatterie bei Geschwindigkeitsmessung gestohlen - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am 25. Februar 2026, gegen 19:00 Uhr, kam es während einer Geschwindigkeitsmessung des Landkreises Emsland in der Straße "Mittelkanal rechts" auf Höhe der Hausnummer 13 zu einem Diebstahl. Während des Messbetriebs wurde der dort eingesetzte Mitarbeiter von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Im Nachgang wurde festgestellt, dass eine hochwertige, olivgrüne Kofferbatterie des Herstellers Viotronic FM1 entwendet wurde, welche in der Nähe der Messstelle aufgestellt war. Der Wiederbeschaffungswert wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Vermutlich diente das Gespräch als Ablenkungsmanöver.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 1,70 m groß
   - schlank
   - etwa 50 Jahre alt

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur beschriebenen Person oder anderen verdächtigen Personen geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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