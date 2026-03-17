Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31/Wietmarschen - Pkw überschlägt sich auf der A31

Wietmarschen (ots)

Am Dienstag, 17. März 2026, gegen 09:02 Uhr, kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Süden zwischen Lingen und Emsbüren zu einem Verkehrsunfall.

Ein 40-jähriger Fahrer eines Renault Clio war auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs, als er kurzzeitig den Blick von der Fahrbahn abwandte. Aufgrund des geringen Abstands zum vorausfahrenden Sattelzug aktivierte sich der Abstandsregeltempomat, woraufhin sich der Fahrer erschreckte, das Lenkrad verriss und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Pkw überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend in der Berme zum Stillstand.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Lohne (5 Fahrzeuge, ca. 20 Einsatzkräfte), ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A31 wurde zunächst voll gesperrt und konnte gegen 10:46 Uhr wieder teilweise freigegeben werden. Die Sperrung dauerte bis zur Bergung des Fahrzeugs an.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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