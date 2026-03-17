Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht auf Aldi-Parkplatz

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, 14. März 2026, zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Aldi-Marktes an der Heinrich-Böll-Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen einen abgestellten weißen Skoda Octavia und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

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