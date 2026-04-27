Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen beschlagnahmt - mutmaßlicher Dealer in Haft (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist am Dienstag, den 21. April 2026, ein 19-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seines Autos und seiner Wohnung wurden Drogen und andere Beweismittel beschlagnahmt. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Durch umfangreiche Ermittlungen in der Rauschgiftszene war der 19-Jährige ins Visier der Drogenfahnder geraten. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, wurde der junge Mann bei einer Beschaffungsfahrt durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen. Bei der Vollstreckung des von der Staatsanwaltschaft erwirkten Durchsuchungsbeschlusses fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten unter anderem mehrere Gramm Kokain, über hundert Gramm Marihuana und mehr als ein Kilogramm Haschisch. Außerdem beschlagnahmten sie weitere Dealerutensilien und gefährliche Gegenstände.

Der 19-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde am Folgetag der Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Diese erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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