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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (292) 53-jähriger Rene Jens V. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Wie in der Meldung 229 vom 11.03.2026 berichtet, wurde der 53-jährige Rene Jens V. aus Erlangen seit dem 06.03.2026 vermisst. Er konnte am 26.03.2026 wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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