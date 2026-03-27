POL-MFR: (292) 53-jähriger Rene Jens V. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Schwabach (ots) - Seit Donnerstagnachmittag (26.03.2026) wird der 82-jährige Daniel S. aus Schwabach vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Herr S. verließ gegen 17:00 Uhr zu Fuß sein Wohnhaus in der Wolkersdorfer Hauptstraße. Seitdem ist er nicht mehr zurückgekehrt. Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Schwabach, in die neben ...

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