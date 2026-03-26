PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (289) Versuchtes Tötungsdelikt in Nürnberg - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Mittwochnacht (25.03.2026) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Marienberg ein versuchtes Tötungsdelikt. Ein zunächst unbekannter Täter griff zwei Personen an und verletzte sie. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger konnte in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Ein Zeuge alarmierte gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem ein Mann in der Hugo-Junkers-Straße zwei Personen mit einem Messer verletzt hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Geschädigten, ein 40-jähriger Deutscher und eine 45-jährige Deutsche, mit ihrem Hund spazieren, als sie vom 27-jährigen deutschen Tatverdächtigen unvermittelt mit einem Messer angegriffen wurden. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss, konnte jedoch in der Nähe des Tatorts von alarmierten Streifen der Nürnberger Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten dieses jedoch nach der ärztlichen Versorgung noch in derselben Nacht wieder verlassen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach aktuellem Ermittlungsstand gab es zwischen dem Tatverdächtigen und den Geschädigten keine Vorbeziehung. Was den Mann dazu bewegte die beiden Personen anzugreifen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Der 27-jährige Tatverdächtige wird am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, um die Haftfrage zu klären.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 14:57

    POL-MFR: (288) Drohne an Brandstelle gesichtet und Rettungskräfte behindert

    Höchstadt an der Aisch (ots) - Am Dienstagmittag(24.03.2026) wurde der Abflug eines Rettungshubschraubers bei einem Brand in Röttenbach (Lkr. Erlangen-Höchstadt) durch eine private Drohne behindert. Die Polizei konnte den Drohnenpiloten kurz darauf in einem Wohngebiet antreffen. Wie mit Meldung 282 berichtet, brannte am gestrigen Dienstag (24.03.2026) eine ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 12:16

    POL-MFR: (287) Gestohlene Baumaschinen bei Verkehrskontrolle entdeckt - Festnahme

    Zirndorf (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (25.03.2026) stellten Beamte der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B 8 bei Unterfürberg gestohlene Baumaschinen im Wert von rund 8000 Euro sicher. Gegen den Tatverdächtigen stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Gegen 01:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf auf der B 8 auf Höhe der ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 11:33

    POL-MFR: (286) Fahrraddieb festgenommen

    Nürnberg (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugens gelang Beamten im Nürnberger Stadtteil Schweinau am Dienstagvormittag (24.03.2026) die Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebes. Der 36-Jährige hatte kurz zuvor ein Rad entwendet. Der Zeuge meldete sich gegen 11:00 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass er soeben in der Schweinauer Hauptstraße beobachtet habe, wie ein Mann gewaltsam das Schloss eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren