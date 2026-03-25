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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (287) Gestohlene Baumaschinen bei Verkehrskontrolle entdeckt - Festnahme

Zirndorf (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (25.03.2026) stellten Beamte der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B 8 bei Unterfürberg gestohlene Baumaschinen im Wert von rund 8000 Euro sicher. Gegen den Tatverdächtigen stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag.

Gegen 01:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf auf der B 8 auf Höhe der Graf-Stauffenberg-Brücke einen Fahrer eines Pkw der Marke Audi. Bei der Überprüfung des Fahrzeuginhalts fanden die Einsatzkräfte mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass diese mutmaßlich zuvor von einer Baustelle im Langenzenner Gemeindeteil Keidenzell entwendet worden waren. Der entstandene Entwendungsschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Die Beamten stellten die Baumaschinen sicher und nahmen den 37-jährigen Tatverdächtigen (rumänisch) vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Zirndorf übernommen. Der 37-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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