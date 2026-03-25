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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (284) Unfall auf Erlanger Sportgelände - Erkenntnisse zum Unfallhergang

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 271 berichtet, ereignete sich am Samstagnachmittag (21.03.2026) ein tragischer Unfall auf einem Sportgelände in Erlangen-Bruck. Inzwischen liegen Erkenntnisse zum Unfallhergang vor.

Wie berichtet, sollte am Samstagnachmittag ein Spiel der F-Jugend auf dem Gelände eines Sportvereins in Erlangen-Bruck stattfinden. Hierzu wurden mehrere mobile Tore, die zuvor flach auf dem Spielfeld abgelegt waren, für den Spielbetrieb aufgestellt. Eines der Tore geriet hierbei auf Grund an der rückwärtigen Querverbindung regulär angebrachter Zusatzgewichte in eine unkontrollierte Kippbewegung und erfasste das 7-jährige Kind.

Die Untersuchungen zum genauen Hergang, insbesondere zur genauen Beteiligung der vor Ort befindlichen Personen dauern an. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gilt es seitens der Staatsanwaltschaft zu klären, ob ein vorwerfbares Handeln vorgelegen haben könnte. Hierbei wird insbesondere das Ergebnis des Gutachters Berücksichtigung finden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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