PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (283) Gefahrstoffaustritt an der A6: Großeinsatz an der Rastanlage Kammersteiner Land Süd

Kammerstein (ots)

Ein undichter Gefahrgut-Lkw löste am Dienstagmittag (24.03.2026) einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst an der Rastanlage Kammersteiner Land Süd (Landkreis Roth) aus. Nachdem der Schwerverkehrskontrolltrupp bei einer Kontrolle auslaufendes Gefahrgut bemerkt hatte, musste die Ladefläche unter Sicherheitsvorkehrungen gereinigt werden.

Bei einer routinemäßigen Überprüfung eines rumänischen Sattelzugs stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Feucht fest, dass die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war.

Mehrere Behälter eines Gefahrstoffs waren nicht korrekt verschlossen, wodurch bereits eine geringe Menge der Flüssigkeit auf die Ladefläche ausgetreten war.

Aufgrund des Stoffaustritts unterbrachen die Spezialisten die Kontrolle und alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Großaufgebot, unterstützt durch das THW und den Rettungsdienst, an die Rastanlage aus.

Die Einsatzkräfte konnten die Behälter bergen und fachgerecht verschließen. Bei dem Stoff handelt es sich um einen Zusatzstoff für die Parfümherstellung, der in verdünnter Form als ungefährlich eingestuft wird.

Nachdem die Ladefläche sowie der Kontrollort gereinigt worden waren, konnte der Lkw seine Fahrt schließlich fortsetzen.

Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Gefahrgutrecht und die Straßenverkehrsordnung. Zudem prüft die Verkehrspolizeiinspektion Feucht derzeit, inwieweit die betroffene Spedition für die Einsatzkosten herangezogen wird.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 14:33

    POL-MFR: (282) Brand einer Maschinenhalle in Röttenbach

    Röttenbach (ots) - Am Dienstagmittag (24.03.2026) geriet eine Maschinenhalle in Röttenbach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 12:10 Uhr ging bei der Intergrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über den Brand eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes im Rinnigweg ein. Als alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 12:49

    POL-MFR: (281) Festnahme nach Sachbeschädigung durch Graffiti im Stadionumfeld

    Nürnberg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen nahmen Beamte der PI Nürnberg-Mitte drei Tatverdächtige fest, die im Verdacht stehen, im Bereich des Max-Morlock-Stadions ein großflächiges Graffito angebracht zu haben. Gegen 02:00 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte auf drei Personen im unmittelbaren Umfeld des Max-Morlock-Stadions aufmerksam. ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 11:52

    POL-MFR: (280) Körperliche Auseinandersetzung in Wohnung

    Nürnberg (ots) - In der Nacht auf Dienstag (24.03.2026) kam es in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Altenfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen. Gegen 01:00 Uhr gerieten mehrere Personen in einer Wohnung in der Karl-Hertel-Straße in einen Streit. Im Verlauf griff ein 27-jähriger Tatverdächtiger (syrisch) zu einem Messer, bedrohte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren