PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (280) Körperliche Auseinandersetzung in Wohnung

Nürnberg (ots)

In der Nacht auf Dienstag (24.03.2026) kam es in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Altenfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Gegen 01:00 Uhr gerieten mehrere Personen in einer Wohnung in der Karl-Hertel-Straße in einen Streit. Im Verlauf griff ein 27-jähriger Tatverdächtiger (syrisch) zu einem Messer, bedrohte mutmaßlich einen 23-jährigen Mitbewohner (syrisch) und führte eine Stichbewegung in Richtung des Oberkörpers aus, ohne diesen zu treffen.

Ein 24-jähriger Besucher (syrisch) ging dazwischen und zog sich dabei eine oberflächliche Handverletzung zu.

Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen alle Beteiligten vor Ort an und beruhigten die Situation.

Eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus war nach aktuellem Kenntnisstand nicht erforderlich.

Der 27-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Bedrohung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 10:15

    POL-MFR: (279) Hochwertige Werkzeuge aus Baustellen entwendet - Zeugenaufruf

    Erlangen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagabend (19.03.2026) bis Montagmorgen (23.03.2026) brachen unbekannte Personen mehrere Container auf zwei Baustellen in Erlangen auf und entwendeten hochwertige Baumaschinen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 17:30 Uhr (Donnerstag) und 07:00 Uhr (Montag) ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 13:41

    POL-MFR: (278) Zeugen nach Schussabgabe in Eberhardshof gesucht

    Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (21.03.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof zu einer Schussabgabe und dem Auffinden eines Projektils. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Muggenhofer Straße meldete gegen 20:15 Uhr über den Polizeinotruf, dass sie nach einem lauten Knall soeben ein ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 13:32

    POL-MFR: (277) Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen - Haftantrag

    Ansbach (ots) - In der Nacht auf Montag (23.03.2026) brach ein zunächst Unbekannter in ein Lotto-Geschäft in Ansbach ein. Polizeibeamte nahmen wenig später einen Tatverdächtigen fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Gegen 02:50 Uhr verschaffte sich ein zunächst unbekannter Mann mit einem Hebelwerkzeug Zugang zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren