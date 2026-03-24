Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (280) Körperliche Auseinandersetzung in Wohnung

Nürnberg (ots)

In der Nacht auf Dienstag (24.03.2026) kam es in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Altenfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Gegen 01:00 Uhr gerieten mehrere Personen in einer Wohnung in der Karl-Hertel-Straße in einen Streit. Im Verlauf griff ein 27-jähriger Tatverdächtiger (syrisch) zu einem Messer, bedrohte mutmaßlich einen 23-jährigen Mitbewohner (syrisch) und führte eine Stichbewegung in Richtung des Oberkörpers aus, ohne diesen zu treffen.

Ein 24-jähriger Besucher (syrisch) ging dazwischen und zog sich dabei eine oberflächliche Handverletzung zu.

Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen alle Beteiligten vor Ort an und beruhigten die Situation.

Eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus war nach aktuellem Kenntnisstand nicht erforderlich.

Der 27-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Bedrohung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

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