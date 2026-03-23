Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (278) Zeugen nach Schussabgabe in Eberhardshof gesucht

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (21.03.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof zu einer Schussabgabe und dem Auffinden eines Projektils. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Muggenhofer Straße meldete gegen 20:15 Uhr über den Polizeinotruf, dass sie nach einem lauten Knall soeben ein Loch in ihrer Fensterscheibe festgestellt habe. Mehrere Streifen fuhren daraufhin die Örtlichkeit an. Die Überprüfungen vor Ort ergaben, dass es sich bei dem Loch mutmaßlich um ein Einschussloch handelte. In der Wohnung der Frau fanden die Beamten ein entsprechendes Geschoss auf. Es wird davon ausgegangen, dass der Schuss mutmaßlich aus Richtung der gegenüberliegenden Peyerstraße abgefeuert wurde.

Die Ermittlungen zu der Schussabgabe hat zwischenzeitlich die Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten führen in diesem Zusammenhang am heutigen Montag (23.03.2026) im Umfeld der Örtlichkeit Anwohnerbefragungen durch.

Erste Befragungen ergaben, dass sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe ein dunkler BMW mit Laufer Kennzeichen (LAU - ...) auf dem Parkplatz des dortigen ehemaligen Discounters befand und im Anschluss davonfuhr. Der Pkw war möglicherweise mit mehreren Personen besetzt.

Zur Aufklärung der Hintergründe wendet sich die Kriminalpolizei auch an die Bevölkerung:

Wer hat die Schussabgabe wahrgenommen und kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat an dem Abend in dem Bereich (Peyerstraße Höhe ehem. Lidl) einen Streit wahrgenommen? Wer hat den dunklen BMW mit Laufer Kennzeichen (LAU - ...) gesehen und kann Hinweise zum vollständigen Kennzeichen oder zu den Personen im Fahrzeug geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl

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