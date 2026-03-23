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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (277) Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen - Haftantrag

Ansbach (ots)

In der Nacht auf Montag (23.03.2026) brach ein zunächst Unbekannter in ein Lotto-Geschäft in Ansbach ein. Polizeibeamte nahmen wenig später einen Tatverdächtigen fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.

Gegen 02:50 Uhr verschaffte sich ein zunächst unbekannter Mann mit einem Hebelwerkzeug Zugang zu einem Lotto-Geschäft in der Türkenstraße. Als der akustische Alarm auslöste, flüchtete der Täter vom Tatort.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Ansbach nahmen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später einen 23-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) vorläufig fest. Im Zuge der weiteren Maßnahmen durchsuchten die Einsatzkräfte den Mann. Dabei fanden sie neben mehreren mitgeführten Reisetaschen auch mutmaßliches Aufbruchswerkzeug. Die Beamten brachten den 23-Jährigen anschließend zur Polizeiinspektion Ansbach. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei rund 5000 Euro. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte gegen den Tatverdächtigen Haftantrag. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Ansbach vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte am Tatort unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Michael Sebald

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