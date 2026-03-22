Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (274) Kontrolle in Gaststätte - Nebenraum mit unerlaubten Geldspielautomaten festgestellt

Nürnberg (ots)

Bei einer Gaststättenkontrolle im Nürnberger Stadtteil Glockenhof stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Donnerstagmorgen (19.03.2026) in einem verdeckten Nebenzimmer mehrere unerlaubte Geldspielautomaten fest.

Gegen 04:30 Uhr führte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte eine Gaststättenkontrolle in der Scheurlstraße durch. Bereits beim Betreten der Räumlichkeiten lief der 28-jährige deutsche Verantwortliche in einen Nebenraum und wollte ein Regal zur Seite schieben. Bei der genaueren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass sich hinter dem Regal ein weiterer Raum befand, in dem mehrere Geldspielautomaten ohne die erforderlichen Kennzeichnungen aufgestellt waren.

Die Automaten wurden sichergestellt und zur Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte transportiert. Zudem wurden bei der Kontrolle weitere gaststättenrechtliche Verstöße festgestellt.

Der 28-jährige Deutsche und der 28-jährige türkische Betreiber der Gaststätte müssen sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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