Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (273) Bei Polizeieinsatz offener Haftbefehl festgestellt - Mann leistete Widerstand

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (21.03.2026) wurde die Polizei zu einem Streit gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass gegen einen 58-jährigen Mann ein Haftbefehl vorlag. Er leistete daraufhin Widerstand und verletzte eine Polizistin. Die Beamten nahmen den Mann schließlich fest.

Aufgrund eines Streits zwischen zwei Lebensgefährten wurde eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost gegen 19:10 Uhr in die Bestelmeyerstraße gerufen. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, stellten die Beamten fest, dass gegen einen 58-jährigen Deutschen ein offener Haftbefehl vorlag.

Im Laufe des Einsatzes wurde der Mann zunehmend aggressiver und widersetzte sich der Verhaftung derart, dass eine Beamtin verletzt wurde. Letztlich gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. Da er alkoholisiert war, ordnete die Ermittlungsrichterin zudem eine Blutentnahme bei ihm an.

Die verletzte Polizistin konnte ihren Streifendienst nicht mehr wahrnehmen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Zudem wird er aufgrund des bestehenden Haftbefehls an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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