Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (271) Tragischer Unfall bei Sportveranstaltung

Erlangen (ots)

Bei einer Sportveranstaltung in Erlangen-Bruck ereignete sich am heutigen Samstagnachmittag (21.03.2026) ein tragischer Unfall.

Noch vor dem eigentlichen Spielbeginn wurde gegen 14:00 Uhr ein 7-jähriger Junge von einem umstürzenden Tor lebensgefährlich verletzt. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Zur Betreuung aller anwesenden Personen wurden mehrere Kriseninterventionsteams hinzugezogen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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