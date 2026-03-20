Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (269) Mann schoss mit Luftpistole von Balkon - Polizeieinsatz in der Nürnberger Südstadt

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (20.03.2026) war die Polizei wegen einer Schussabgabe von einem Balkon in der Nürnberger Südstadt gefordert. Ein 35-Jähriger wurde in seiner Wohnung festgenommen.

Gegen 16:00 Uhr beobachtete ein Nachbar, wie ein Mann von seinem Balkon aus mit einer Schusswaffe schoss und alarmierte die Polizei. Da nicht bekannt war, um welche Art von Schusswaffe es sich handelte, fuhren mehrere Streifen in die Herwigstraße und sperrten den Bereich ab.

Der 35-jährige Deutsche konnte letztlich von Kräften des Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Auf dem Balkon lag eine schwarze Luftdruckwaffe. Wie sich herausstellte, hatte der Mann damit auf eine Taube geschossen. Die Waffe wurde sichergestellt.

In der Wohnung wurden zudem Betäubungsmittel gefunden. Der 35-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten.

Der Tatverdächtige räumte den Schuss auf die Taube ein.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell