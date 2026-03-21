Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (272) Verkehrsunfall auf der A 9 - Lkw mit Holzladung kippt um

Feucht (ots)

Am Samstagabend (21.03.2026) ereignete sich auf der A9 ein Unfall, bei dem ein Lkw ins Schlingern geriet und mit seiner Holzladung umkippte. Dabei wurde ein 43-jähriger Beifahrer schwer verletzt.

Gegen 17:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Deutscher mit seinem Lkw die A9 in Richtung München. Neben ihm befanden sich sein 43-jähriger Beifahrer (deutsch) und ein 8-jähriges Kind (deutsch) im Fahrzeug. Zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding geriet das Fahrzeug aufgrund eines geplatzten Reifens ins Schlingern und kippte auf die rechte Seite.

Der Fahrer und das 8-jährige Kind konnten sich leicht verletzt aus dem Lkw befreien. Der 43-jährige Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn anschließend in eine Klinik. Der Fahrer und das Kind wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Feucht führten eine Unfallaufnahme durch. Die Bergung des umgekippten Lkws wird noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THWs und der Autobahnmeisterei unterstützen die Maßnahmen. Die Autobahn ist derzeit (20:30 Uhr) voll gesperrt.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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