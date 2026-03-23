Ulm (ots) - Der Dieb betrat gegen 9 Uhr eine Kirche in der Karlstraße. Dort gelang es ihm, aus dem verschlossenen Opferstock für Kerzen das Bargeld zu entwenden. Den Spuren zufolge durchtrennte er mit einem Werkzeug mehrere Sicherungsbolzen. In dem Behälter dürfte sich nur wenig Geld befunden haben. Die Polizei ...

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