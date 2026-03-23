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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - NACHTRAG Autofahrer tödlich verunglückt
Identität des Fahrers ist nun geklärt. Ein 63-Jähriger hatte das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei nun mitteilt, handelt es sich bei dem tödlich verletzten Fahrer um den 63-jährigen Fahrzeughalter. Der stammt aus dem Landkreis Biberach. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern noch an.

++++0518002(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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