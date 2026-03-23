POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - NACHTRAG Autofahrer tödlich verunglückt
Identität des Fahrers ist nun geklärt. Ein 63-Jähriger hatte das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt.
Ulm (ots)
Wie die Polizei nun mitteilt, handelt es sich bei dem tödlich verletzten Fahrer um den 63-jährigen Fahrzeughalter. Der stammt aus dem Landkreis Biberach. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern noch an.
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