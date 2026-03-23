Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - An Unfallfolgen verstorben

Nach einem Unfall am 17.3.2026 bei Langenau verstarb ein 70-Jähriger an den Unfallfolgen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich bereits am 17.3.26 gegen 10 Uhr bei Langenau (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6238213 ). Dabei erlitt der Senior schwere Verletzungen, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Wie nun bekannt wurde, verstarb der Mann am vergangenen Freitag 20.3.26 an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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