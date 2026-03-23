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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Hoher Schaden nach Gebäudebrand
Rund 500.000 Euro Schaden entstand bei einem Brand am Sonntag in Eislingen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr bemerkten Zeugen den Brand auf einem der Balkone im vierten Obergeschoß des Mehrfamilienhauses und verständigten die Feuerwehr. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer aus und das komplette Dach stand in Flammen. Alle Bewohner konnten evakuierte und in der Stadthalle Eislingen untergebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Eislingen sowie weiterer umliegender Gemeinden waren mit einem Großaufgebot von 86 Personen im Einsatz und löschten den Brand. Durch das Feuer war das Gebäude so stark beschädigt, dass Teile des Daches einstürzten. Stundenlang dauerten die Löscharbeiten an. Erst am Abend, nach 21 Uhr, rückte die Feuerwehr wieder ab. Die Polizei Eislingen nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die ist bislang noch unklar. Der Schaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

++++ 0534007 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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