Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Dreister Dieb plündert Opferstock

Geringe Beute machte ein Unbekannter am Sonntag in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Der Dieb betrat gegen 9 Uhr eine Kirche in der Karlstraße. Dort gelang es ihm, aus dem verschlossenen Opferstock für Kerzen das Bargeld zu entwenden. Den Spuren zufolge durchtrennte er mit einem Werkzeug mehrere Sicherungsbolzen. In dem Behälter dürfte sich nur wenig Geld befunden haben. Die Polizei aus Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem dreisten Dieb.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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