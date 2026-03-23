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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Einbrecher muss draußen bleiben
An einer stabilen Haustür scheiterte ein Einbrecher am Sonntag in Wäschenbeuren.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr war ein Einbrecher in der Hetzengasse unterwegs. Dort betrat er ein Mehrfamilienhaus, an dem wohl die Eingangstür offenstand. Der Unbekannte versuchte eine der Wohnungstüren aufzuhebeln. Dabei scheiterte er mit seinem Werkzeug und musste draußen bleiben. Womöglich wurde der Einbrecher auch bei seiner Tat gestört. Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/93810 hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Den Schaden an der Tür schätzen die Ermittler auf 1.000 Euro.

++++ 0533996 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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