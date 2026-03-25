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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (285) Audi-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.03.2026) entzog sich der Fahrer eines Audi in Nürnberg einer Verkehrskontrolle durch die Verkehrspolizei. Im Zuge der Fahndung stellten die Beamten das Fahrzeug sowie eine Schreckschusswaffe sicher.

Gegen 16:35 Uhr führten Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg in der Otto-Bärnreuther-Straße stadteinwärts Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät durch. Bei der Kontrolle eines mit zwei Personen besetzten Audi, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurde, hielt der Fahrer zunächst an, flüchtete dann jedoch in Richtung Innenstadt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen stellten die Einsatzkräfte das verlassene Fahrzeug unweit der Messstelle fest. In der Nähe trafen die Beamten auf den Beifahrer. Der Fahrer blieb zunächst flüchtig. Im Umfeld fanden die Polizisten mutmaßliche Kleidungsstücke des Fahrers sowie eine darin befindliche Schreckschusswaffe (PTB).

Der 22-jährige Tatverdächtige (deutsch) erschien am Abend auf der Polizeiinspektion Nürnberg-West. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 22-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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