Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (290) 82-jähriger Daniel S. aus Schwabach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Schwabach (ots)
Seit Donnerstagnachmittag (26.03.2026) wird der 82-jährige Daniel S. aus Schwabach vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Herr S. verließ gegen 17:00 Uhr zu Fuß sein Wohnhaus in der Wolkersdorfer Hauptstraße. Seitdem ist er nicht mehr zurückgekehrt. Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Schwabach, in die neben zahlreichen Einsatzkräften und Personensuchhunden auch ein Hubschrauber der bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden war, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.
Eine Personenbeschreibung sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/100538/index.html
Die Polizei bittet bei der Suche nach Daniel S. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 82-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Schwabach unter der Rufnummer 09122 9270, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Erstellt durch: Christian Seiler / bl
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell