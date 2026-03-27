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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (291) Körperliche Auseinandersetzung in Fürth - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Bereits am 09.03.2026 (Montag) kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in Fürth zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 11:45 Uhr gerieten vier 15-jährige Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Parkplatz eines Discounters in der Fronmüllerstraße in Streit. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Syrer und einem 15-jährigen Deutschen sowie zwischen einem 15-jährigen Russen und einem 15-jährigen Polen im Bereich des Eingangs des Discounters.

Mehrere bislang unbekannte Personen griffen offenbar schlichtend in das Geschehen ein.

Die Polizeiinspektion Fürth hat unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des genauen Tatablaufs sind die Beamten auf Zeugenhinweise angewiesen.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 mit der Polizeiinspektion Fürth in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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