PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Fahrzeuge angegangen +++ Garagentore beschmiert

Hofheim (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge angegangen,

Bad Soden, Montag, 02.02.2026, 20 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr

(ro)Zahlreiche Gläser von PKW-Außenspiegeln wurden in Bad Soden in der Nacht zum Dienstag entwendet.

Die unbekannten Täter machten sich an mehreren im gesamten Stadtgebiet geparkten Fahrzeugen zu schaffen, montierten die Gläser der Außenspiegel ab und ergriffen hierauf jeweils die Flucht. Ersten Ermittlungen zufolge sollen zwei Personen gegen 03:00 Uhr an zwei Fahrzeugen in Neuenhain hantiert haben.

Einer der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke, hellblauen Jeans, weißen Schuhen mit schwarzen Applikationen sowie schwarzer Mütze beschrieben. Sein Begleiter war etwas kleiner und trug dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, eine helle Weste mit Reflektoren, helle Jogginghosen mit schwarzen Streifen an der Seite sowie helle Schuhe.

Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, nimmt die Eschborner Polizei Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695 entgegen.

2. Garagentore beschmiert,

Schwalbach, Pommernstraße, Montag, 02.02.2026, 12:00 Uhr bis Dienstag, 03.02.2026, 09:00 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen mehrere Garagentore in Schwalbach mit Farbschmierereien verunstaltet.

Der Täter näherte sich den Garagen in der Pommernstraße und besprühte fünf Tore mit pinker Farbe, bevor er unerkannt flüchtete. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen könnten, nimmt die Eschborner Polizei unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell