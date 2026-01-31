Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zoll kontrolliert Sicherheitskräfte beim Heimspiel des 1. FC Köln

Köln (ots)

57 Beschäftigte von 13 Sicherheitsfirmen kontrollierten Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Kölner Zolls am gestrigen Abend beim Heimspiel des 1. FC Köln. Es waren gemeinsame Kontrollen mit Beschäftigten des Ordnungsamtes der Stadt Köln.

Bei fünf Beschäftigten gibt es erste Hinweise, dass ihnen nicht der Mindestlohn gezahlt wird. Für den Missbrauch von Sozialleistungen (Leistungsbetrug) gibt es in vier Fällen erste Anhaltspunkte. Bei zwei Sicherheitskräften gibt es Hinweise auf fehlende Meldungen zur Sozialversicherung.

"Die Befragung der Sicherheitskräfte vor Ort ist nur der Einstieg in unsere Arbeit. Erst nach Auswertung und Überprüfung der Arbeitnehmerangaben lässt sich sagen, ob alle angetroffenen Personen auch ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet sind oder nicht zu Unrecht Sozialleistungen beziehen. Die Überwachung der Einhaltung des Mindestlohns, macht nicht selten tiefergehende Geschäftsunterlagenprüfungen, insbesondere der Lohn- und Finanzbuchhaltung, bei den Firmen notwendig", erläutert Ahland.

