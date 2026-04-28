Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.04.2026/11.50 Uhr: Einbruch in Wohnhaus, Verkehrsunfälle und mit Pfefferspray gesprüht

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Gebäude in der Magellanstraße ist in der Zeit zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 00.45 Uhr, von Unbekannten eingebrochen worden. Die Kriminellen brachen gewaltsam eine Türe auf und verschafften sich so Zugang in das Innere. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke nach Diebesgut. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt mit den Spezialisten der Spurensicherung. (ar)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall mit zwei Radfahrern

Ein Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern hat sich am Montagmittag bei Kirchentellinsfurt ereignet. Ein 16-Jähriger war gegen 13 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg neben der Echaz in Richtung Tübingen unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam der Jugendliche in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem 64 Jahre alten Mann auf seinem Rennrad. Durch die Kollision stürzten beide zu Boden und zogen sich nicht unerhebliche Verletzungen zu. Sie mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den hochwertigen Rädern wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Meßstetten (ZAK): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 70.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit zwei Bussen am Montagvormittag bei Meßstetten entstanden. Ein 35-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit einem Linienbus auf dem Verbindungsweg von der Friedrich-List-Straße herkommend in Richtung L 433 unterwegs. Verkehrsbedingt musste er an der Auffahrt zu der Landstraße anhalten. Ein nachfolgender, 48 Jahre alter Lenker eines weiteren Linienbusses erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Fahrgäste befanden sich keine in den Bussen. (ms)

Albstadt (ZAK): Pfefferspray versprüht

Eine 13-Jährige hat in der Ebinger Innenstadt Pfefferspray versprüht. Durch den gegen 21 Uhr erfolgten Reizgasaustritt erlitten insgesamt drei Personen Atemwegsbeschwerden. Ein Passant nahm dem Kind das Pfefferspray ab und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife war das Mädchen nicht mehr vor Ort. Ermittlungen zu dem Kind dauern an. (nf)

Albstadt (ZAK): Rechts überholt und Unfall verursacht

Eine Bikerin hat infolge eines Verkehrsunfalls am Montagabend schwere Verletzungen erlitten. Die 16-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr die Nägelestraße in Richtung Ortsmitte. Die vor ihm in gleiche Richtung fahrende 45 Jahre alte Mercedes-Benz Fahrerin wollte nach rechts in die Matthias-Grünewald-Straße abbiegen. Aufgrund des spitzen Winkels der Kreuzung musste die Frau vor dem angezeigten Abbiegevorgang etwas nach links ausholen. Die 16-Jährige überholte in dieser Zeit den Mercedes rechts, woraufhin es im Einmündungsbereich zur Kollision kommt. Das Mädchen wurde durch den Unfall schwerverletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (nf)

Haigerloch (ZAK): Mit Porsche gegen Hauswand

Ein 45-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen mit seinem Porsche am Feuerwehrhaus in Haigerloch-Stetten einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Mann war um kurz vor drei Uhr mit seinem Panamera auf der Stettener Straße in Richtung Salinenstraße unterwegs, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen scharfen Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei krachte er gegen die Steinfassade des dortigen Feuerwehrhauses. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der 45-Jährige zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Er konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ein vorläufiges Atemalkoholergebnis von zwei Promille sowie Hinweise auf eine mögliche Medikamenteneinnahme ergab, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Durch den Unfall verletzte sich der Verursacher leicht, sodass er vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurde. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ungefähr 40.000 Euro. Am Gebäude der Feuerwehr wird der angerichtete Schaden auf rund 2.500 Euro geschätzt. Da er zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sieht der 45-Jährige nun mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (ar)

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