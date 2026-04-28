Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Messer zugestochen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 40 Jahre alten Mann, der in dringendem Verdacht steht, einen 38-jährigen Nachbarn am Sonntagmorgen in einer Tübinger Wohnung mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, war es vor der Wohnung des 40-Jährigen wohl wegen einer vorausgegangenen Anzeige zunächst zum Streit mit dem 38-Jährigen Nachbarn gekommen. Im Verlauf dieser Streitigkeiten soll der 40-Jährige zunächst mit zwei Stöcken auf den jüngeren Mann eingeschlagen und im weiteren Verlauf auch ein Küchenmesser eingesetzt haben, mit dem er den 38-Jährigen verletzte.

Erst als der 38-Jährige flüchtete, ließ der 40-Jährige von ihm ab. Während der Verletzte vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde der Ältere noch vor Ort von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Der einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte afghanische Staatsangehörige wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

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